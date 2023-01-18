У Броварах розбився гвинтокрил: загинуло керівництво МВС

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, гвинтокрил впав поблизу дитячого садка та житлового будинку.

У дитсадку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали. На місці працюють медики, поліцейські та пожежники.

"Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - йдеться в повідомленні Ігоря Клименка, голови Національної поліції України.

Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр (Денис Монастирський), перший заступник міністра (Євгеній Єнін) та державний секретар (Юрій Лубкович).

Оновлено: станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, з них 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби.

Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи в Броварах стала помилка пілота: гвинтокрил летів у тумані й зачепив дах дитячого садка. За матеріалами Гал-інфо.