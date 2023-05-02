У Брянській області вдруге за два дні підірвали залізницю

У Брянській області підірвали залізничне полотно під час руху вантажного поїзда (Фото:скриншот відео / SHOT / Telegram)

У Брянській області Росії увечері у вівторок, 2 травня, підірвали залізничне полотно, з колій зійшло кілька вагонів. Про це повідомили російські пропагандисти РБК з посиланням на джерело, близьке до МВС країни- агресора.

Telegram-канал 112 стверджує, що внаслідок підриву перекинувся вантажний потяг.

Канал Shot опублікував відео, як стверджується, з місця вибуху. Джерело каналу стверджує, що "було чутно три вибухи", з колій зійшло два-три вагони.

При цьому канал Baza пише про вісім вагонів, а 112 - про 20. За версією Baza, підрив стався "неподалік від станції Сніжецька в момент проходження вантажного потяга, що прямує з Брянська на Карачів".

Оновлено о 20:55. У РЖД підтвердили пропагандистам з РБК, що з колій зійшло 20 вагонів.

"Через незаконне втручання в роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива і близько 20 вагонів вантажного потяга. За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає", - стверджують росіяни.

Рух на ділянці Сніжецька - Білі Береги призупинено, також заявили в РЖД.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що через "невстановлений вибуховий пристрій" з колій зійшов локомотив і кілька вантажних вагонів.

Внаслідок підриву залізниці в Брянській області РФ 1 травня згоріли теплотяг і чотири вагони, а з баків витекли 12 тонн дизельного пального. За матеріалами New Voice