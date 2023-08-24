У Дніпрі внаслідок ракетного удару рф постраждали семеро людей, є руйнування

Вночі ворог випустив по Дніпру кілька ракет. Є руйнування, семеро людей постраждали.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.

"Серед ночі - потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей - троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років", - написав він.

Зазначається, що здебільшого у постраждалих рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкодженні також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Фото Укрінформ