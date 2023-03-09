У Києві превентивно застосували екстрені відключення світла

В четвер, 9 березня, як превентивний захід в Києві застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

"Ранок. Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивний крок, як ви всі пам'ятаєте", - написав він.

Російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.

Пізніше в Києві пролунав вибух у Голосіївському районі.