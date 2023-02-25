У Києві спалахнула масштабна пожежа
2023-02-25 17:19
У суботу, 25 лютого, у Подільському районі Києва сталася пожежа. Загорання трапилося на підприємстві.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці - згодом", - пише міський голова.
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Згодом Кличко повідомив, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. До гасіння пожежі задіяні 18 одиниць техніки.
"Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", - додав він.