У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова

Правоохоронці затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначимо, що в суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Він намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

Повідомляється, що активні пошуки тривали два дні й, з рештою, внаслідок комплексних оперативно-слідчих заходів колишнього воєнкома виявили та затримали у Києві.

Враховуючи намагання Борисова сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.