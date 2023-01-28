У Костянтинівці від обстрілів рашистів загинули двоє чоловіків та жінка

Ведеться досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару російських агресорів по місту Костянтинівка на Донеччині збільшилося з двох до шести. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у суботу, 28 січня.

"Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шість городян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі вони доставлені до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога", - йдеться у повідомленні.

Точна кількість потерпілих ще встановлюється. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).

Нагадаємо, за добу 27 січня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області. Ще семеро людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що вчора під час обстрілу міста Часів Яр на Донеччині двоє людей загинули і п'ятеро поранені. Постраждали близько десятка будинків, приміщення та будівлі установ та державної служби, автомобілі.