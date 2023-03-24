У Кривому Розі є влучання п'яти дронів, один збили - ОВА

У ніч проти 24 березня ворог атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками типу Shahed, жертв немає. Про це написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Про влучання у Кривому Розі повідомляв голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є й влучання п'яти БПЛА. Загиблих і постраждалих немає", - уточнив Лисак.

За його словами, наслідки атаки ще з'ясовують.

"Не допомагайте ворогу. Не коригуйте місця прильотів! Не фотографуйте і не знімайте на відео. Не коментуйте їх у соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила і заборони. За їх порушення передбачено покарання!" - нагадав голова ОВА. За матеріалами Гордон.