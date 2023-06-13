У Кривому Розі вибуховою хвилею пошкодило ТЕЦ і знеструмило три шахти

Ракетним обстрілом росіяни пошкодили в Кривому Розі ще й будівлю ТЕЦ: були знеструмлені три шахти, - повідомили у Міненерго.

"У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ", - ідеться в повідомленні міністерства.

Внаслідок обстрілу, сталося відключення магістральних мереж. Без світла на Дніпропетровщині залишилися понад 9 тисяч людей. На ранок частину абонентів енергетики змогли заживити, але без електрики ще залишаються близько 6 тисяч абонентів.