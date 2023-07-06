У Львові збільшилась кількість жертв російського обстрілу

Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу Львова збільшилась до п'яти. З- під завалів дістали тіло жінки.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п'яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих на місці ворожого удару - 36 людей. Врятовано - 7 людей, евакуйовано - 64.

Нагадаємо, що ворог вночі 6 липня атакував Львівщину з Чорного моря ракетами "Калібр". Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищило 7 із 10 ракет над областю.