У Німеччині в притулку для українських біженців сталася пожежа: загинула дитина

У Німеччині 4 червня сталася пожежа в будинку, де проживають українці, які були змушені рятуватися від війни. Унаслідок цього загинула одна дитина.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макєєв та агентство Deutshe Welle.

За даними агентства, після пожежі безвісти зник 9-річний хлопчик з України, а в будівлі знайшли неідентифіковане тіло дитини. Однак влада все ж стверджує, що знадобиться судово-медична експертиза, щоб визначити, чи знайдене тіло належить зниклому хлопчику.

Ще 10 людей отримали поранення. Їх госпіталізували. Деякі з них постраждали від отруєння димом, а в однієї людини зламана нога.

Пожежа спалахнула зранку в місті Апольда, у східній землі Тюрінгія. Очевидці розповіли, що полум'я сягало кількох метрів.

В поліції поки не знають причину пожежі, але стверджують, що кримінальне розслідування ведеться "повним ходом".

У притулку для біженців, який унаслідок пожежі став непридатним для проживання, було зареєстровано 245 людей. Їх перевели до іншого центру приймання біженців у сусідньому Гермсдорфі.

Посол України написав, що консули з самого ранку на контакті з громадянами України, які проживають у тому регіоні, а також з німецькими правоохоронними органами.