У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області два прильоти. Про це 11 березня повідомила міська рада Маріуполя в Telegram.

"У Маріуполі бавовна! Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів", - ідеться у повідомленні.

"Українські військові дають "прикурити" російським окупантам", - додали у міськраді.

Внаслідок роботи російської ППО постраждав приватний будинок, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Місцеві розповіли, спочатку був вибух у небі, потім уламок чогось впав у дах будинку. Чи то уламки самого ППО... Незрозуміло. Будинок повністю згорів вщент. Уламки вже "МНС" вивезло. Отаке. Коли русня каже, що місто під захистом, варто замислитись, що саме мають на увазі під словом "захист", - написав Андрющенко.

За версією росіян, пожежа сталася через вибух балона з газом, зазначив Андрющенко.

"Відео знято за 2,5 км від місця пожежі. Будь-хто в Україні скаже, що такий дим дає або пряме влучання (не було), або влучання уламками ППО. Балон... ага", - написав він.

Контекст:

Маріуполь оточили російські війська у перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. З початку березня він перебував у блокаді, з другої половини травня місто - у повній окупації.

У Маріуполі на початку серпня залишалося приблизно 130 тис. осіб. До повномасштабного вторгнення у місті проживало 530 тис. осіб. За різними оцінками, під час боїв за місто загинуло від 20 тис. до 25 тис. мирних жителів, точних даних немає.