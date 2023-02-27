У Туреччині стався новий руйнівний землетрус: є жертви

У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Anadolu, - пише "Європейська правда".

Поштовхи сталися о 12:04 год у понеділок, 27 лютого. Епіцентр розташовувався в районі Єшилютр.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.

На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та 7.6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб.