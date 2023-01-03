Українців попередили про різку зміну погоди. Мороз до -16

Погода в Україні найближчим часом почне погіршуватися. Значне зниження температури прогнозується на 6-9 січня, коли місцями мороз може вдарити вночі до -16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку синоптика Наталії Діденко. Коли очікувати похолодання

"Пік зниження температури припаде на 6-9 січня, опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг", - пише Діденко.

За її словами, найхолодніше буде у різдвяні дні та ночі на півночі, частині центру, яка ближча до сходу України, вночі ймовірно температур впаде до -10- 16 градусів.

"Тому поки що просто треба уважно стежити за уточненими прогнозами і підготуватися до різкої зміни погоди. На карті - нічні градуси 8-го січня", - додає Діденко.