Українські прикордонники на в'їзді до Києва затримали священнослужителя з недійсними документами та тісними зв'язками у Москві

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

- Під час перевірки особи на можливу антиукраїнську діяльність, військовослужбовці Держприкордонслужби виявили листування з абонентами РФ, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя, троє були з підписом Москва.

У листуванні з абонентом, у якого російський номер телефону, архієпископ скаржиться, що поїхав би з України, але "квартири і лахи ("шмутки" в оригіналі) тримають".

Після цього прикордонники з'ясували, що паспорт громадянина України, який пред'явив чоловік, - недійсний.

У ДПСУ додали, що у відкритих джерелах є чимало публікацій, де цей священнослужитель фігурує в майнових скандалах.

Наразі архієпископа передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та ухвалення правового рішення щодо нього.

Джерело: Держприкордонслужба