Унаслідок нічної атаки на Дніпропетровську область поранені щонайменше 25 людей

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі.

За попередніми даними, поранені 25 людей, з них троє - діти. Про це голова ОВА Сергій Лисак написав у Telegram.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

"У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", - написав він.

У Вербківській громаді пошкоджено майже 40 будинків, у Юр'ївській - два. У Межиріцькій - пошкоджено школу.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив і масовану ракетну атаку з авіації. ППО збила 15 із 18 ракет. Однією з цілей був Київ, влучань у столиці не закфіксовано.

За матеріалами LB.ua