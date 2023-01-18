Унаслідок падіння вертольоту ДСНС загинуло вище керівництво МВС та троє дітей

У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом на даний час відомо про 18 жертв, серед яких 3 дітей.

Про це повідомили керівник Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Телеграм

"Вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 17 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила", - написав Клименко.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Пізніше голова ОВА Кулеба уточнив дані про загиблих і потерпілих:

"Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - підсумував голова ОВА.

Серед основних версій трагедії називають диверсію, технічну несправність гелікоптера, помилку пілота, порушення правил польотів. Вже відомо, що через туман і погану видимість гелікоптер летів украй низько і зачепив дах дитячого садочка.

Своєю чергою, речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що про причини авіакатастрофи в Броварах говорити рано:

"Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав".

Генпрокурор України Андрій Костін додав, що слідство у цій справі вестиме СБУ.