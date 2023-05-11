В "Енергоатомі" заявили, що ЗСУ під час контрнаступу доведеться обійти Запорізьку АЕС

Захисники розуміють, що під час контрнаступу їм доведеться обійти ЗАЕС. Це дозволить уникнути пошкодження об'єкта. Атомну станцію повернуть під контроль України без застосування сили.

Про це повідомляє Інформатор посилаючись на повідомлення Інформатор Україна.

За словами президента "Енергоатому" Петро Котіна ЗСУ зобов'язані зберегти цілісність ЗАЕС. Він також вважає, що Україна може повернути собі ЗАЕС без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об'єкта. Котін вважає, що коли наші захисники деокупують Мелітополь і перекрить шлях окупантам до Криму, то їм залишиться тільки два варіанти: або здатися, або просто піти звідти.

Котін також повідомив, що російські війська евакуювали людей з сусіднього міста Енергодар протягом останніх десяти днів, додавши, що вони також можуть вивезти частину персоналу зі станції. При цьому він пояснив, що для роботи ЗАЕС необхідно "щонайменше п'ять" змін персоналу.

Президент "Енергоатому" описав ситуацію як "критичну", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою", оскільки на ЗАЕС поруч з окупантами перебувають і російські атомники, які розуміють ризики.