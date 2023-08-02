В Одесі через аварію виникла проблема з електроенергією і водопостачанням

В Одесі у середу, 2 серня, через аварію жителі частково залишилися без електроенергієї і водопостачання. Про це повідомляє офіційний Telegram- канал Одеси.

Відомо, що тимчасово зіткнулися з проблемою жителі Приморського, Київського районів.

"2 серпня о 19:11 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Ми вже працюємо над усуненням аварії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через аварійне відключення енергопостачання були знеструмлені деякі об'єкти "Інфоксводоканалу". Саме тому мешканці Київського та частини Хаджибейського районів можуть спостерігати тимчасову відсутність або знижений тиск водопостачання.

Зазначається, що робота насосних станцій уже відновлена, а тиск у мережі буде нормалізовано протягом найближчої години.