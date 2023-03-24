В окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів

В окупованому Севастополі в п'ятницю, 24 березня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє низка місцевих Telegram-каналів.

Повідомляється, що вибухи пролунали близько 17:00 в районі бухт Омега і Комишова. За словами місцевих жителів, у них навіть затремтіли вікна.

Низка Telegram-каналів повідомила, що вибухи було чути у зв'язку з тим, що "щось збивали з корабля". Однак інші автори вказували, що "звуки були вельми не як зазвичай при збитих БПЛА".

Окупаційна влада міста поки що не виступила з будь-якою офіційною позицією.

Нагадаємо, що за кілька годин до вибухів у Севастополі .