За даними української розвідки, у ніч на середу, 4 січня, в рф партизани зупинили рух цивільних поїздів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначили, що в новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів.

У 2022 році було відмічено близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизанів у росії відзначається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у селі Міжводне Чорноморського району тимчасово окупованого Криму замайорів український прапор.

Також нагадаємо, що група українських партизанів у Херсоні стежила за російськими окупантами, передаючи їх координати військовим ЗСУ. Вони відіграли ключову роль у визволенні міста від окупації російської армії.