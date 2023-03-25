Синоптик Наталія Дієнко розповіла, що вже наступного тижня в Україні очікується суттєве похолодання з усіма атрибутами зими через прихід активних циклонів із заходу.

За її словами, першими похолодання у понеділок, 27 березня, відчують жителі західної частини України, а вже 28-29 числа холодні повітряні маси поширяться на решту території України. У більшості областей температура знизиться до +2...+5 градусів вдень, а вночі повернуться морози.

Серйозне похолодання наступного тижня прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін. Він попереджає, що у період з 28 березня по 3 квітня на території всієї України, за винятком південних та східних областей, внаслідок приходу активних циклонів із заходу очікується суттєве зниження температури.

За словами Щедріна, в Україні очікуються дощі з переходом у сніг, подекуди сніговий покрив становитиме 14-17 см. На сході України 28 березня прогнозуються зливи з грозами