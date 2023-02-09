Вибух у Дарницькому районі Києва: з-під завалів колишнього заводу рятують людей (фото)

Сьогодні, 9 лютого, о 15:45 у Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На жаль, уже відомо про постраждалих. Наразі всі відповідні служби працюють на місці, а фахівці з’ясовують причини вибуху.

За попередньою інформацією, на місці трагедії вибухнув газовий балон. Це пошкодило будівлю та спровокувало пожежу.

"Унаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м", — написав Кличко.

За даними Київської міської військової адміністрації, унаслідок вибуху одна людина загинула. Ще трьох вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога.

Однак під завалами все ще є люди. Тому рятувально-пошукові роботи тривають. ДСНС дістає щонайменше шістьох людей. З чотирма ними є зв’язок.

За матеріалами Вікна СТБ