Викрито підприємців, які поставляли ЗСУ браковані міни за контрактом Міноборони на майже 270 млн грн напередодні вторгнення, - СБУ

Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як зазначається, йдеться про виконання оборонного контракту на поставку артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво даного виду боєприпасів.

"Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху", - повідомляє СБУ.

Фахівці оборонного відомства під час випробувань снарядів виявили, що одержані артилерійські міни призводять до виведення з ладу самого артозброєння. Після цього браковану партію було повернуто компаніям- виробникам для виправлення виявлених недоліків.

"Втім, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням", - додали СБУ.

Підприємцям було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене у великих розмірах. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.