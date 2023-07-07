Внаслідок ракетного удару по Львову вже - 10 загиблих, понад 40 поранених

Кількість жертв російських ракетних ударів по Львову, здійснених минулої ночі, знову зросла. Під завалами виявили тіло вже десятого загиблого.

Про це повідомляє 06239 з посиланням на Telegram канал мера Львова Андрія Садового.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка", - розповів він.

Після виявлення загиблої працівники ДСНС дістають тіло з-під завалів.

За словами Садового, на цьому рятувально-розшукову операцію, яка тривала з учорашньої ночі, вже буде завершено.