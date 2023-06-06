Ворог пошкодив трубопровід з аміаком на Харківщині

У Куп'янському районі Харківської області російським обстрілом пошкоджений трубопровід з аміаком - відбулася розгерметизація.

Як передає Укрінформ, про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

"В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 5 червня російські війська обстріляли місто Балаклія Харківської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранення. Ворожим вогнем зруйновані приватні будинки й господарські споруди.