Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли

Запорізька атомна електростанція через російські обстріли повністю знеструмлена.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 9 березня, о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу", - ідеться в повідомленні.

Як наголосили в "Енергоатомі", у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6:30 усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт, зазначили в НАЕК.

"Через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені. Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатому, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта", підкреслили в НАЕК.

Через ракетні обстріли, яких вночі 9 березня зазнали різні регіони України, застосовуються екстрені відключення світла.