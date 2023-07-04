Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 липня о 01:21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ", - повідомляє НАЕК "Енергоатом".

За інформацією компанії, після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена - ще чотири місяці тому.

Як повідомляла "Українська енергетика", фахівці НЕК "Укренерго" 1 липня відновили роботу однієї з резервних ліній електропередачі 330 кВ для живлення ЗАЕС. Всього з моменту повномасштабного вторгнення ремонтники "Укренерго" понад 15 разів ремонтували лінії, що живлять ЗАЕС.

Протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для подачі зовнішньої електрики, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки і захисту. До окупації в 2022 році станція мала чотири лінії 750 кВ.

Запорізька АЕС залишається окупованою військами рф із 4 березня 2022 року. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових та повернення станції під повний контроль України.