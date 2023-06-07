Зеленський провів селектрону нараду щодо ситуації з Каховською ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де, зокрема, обговорювалися наслідки підриву Каховської ГЕС.

Як йдеться у повідомленні глави держави, на нараді доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків катастрофи - міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Учасники наради обговорили евакуацію людей з підтоплених населених пунктів. Також порушували питання термінового забезпечення питною водою мешканців та довготривалі рішення для населених пунктів, що живилися з водосховища, обговорили й оцінку збитків та екологічну шкоду.

Володимир Зеленський зауважив, що російські окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Херсонської області, який тимчасово знаходиться під їхнім контролем. З огляду на це Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

Нагадаємо, напередодні, 6 червня, російські окупаційні війська скоїли підрив Каховської ГЕС. На Херсонщині було оголошено масштабну евакуацію, і сьогодні вода ще прибуватиме.

Президент Зеленський з цього приводу скликав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони.