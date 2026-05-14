Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 - Зеленський

За попередніми даними, у будинок у Києві влучила крилата ракета Х-101, вироблена у другому кварталі цього року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Детально з'ясовуємо, яку саме зброю - які саме ракети і дрони - росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво - другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він наголосив, що зупинка російських схем обходу санкцій має бути реальною ціллю всіх партнерів.

"Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", - зазначив президент.

Як повідомлялося, кількість жертв російського удару по Києву зросла до 12 людей. За матеріалами Інтерфакс-Україна.