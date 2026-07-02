Знищено 800 тисяч книг. Внаслідок атаки на Київ зруйнований склад видавництва BookChef

Вночі 2 липня Росія завдала масованого удару по столиці України. В результаті атаки було знищено 800 тисяч книг на складі, де зберігалася продукція київського видавництва BookChef.

Про це видавництво повідомило у соцмережах.

Повідомляється, що під час атаки зруйновано центральний склада логістичного партнера видавництва BookChef Denka Logistic, де зберігалися книги видавництва. Приблизно 800 тисяч книг, які перебували на складі знищено.

"Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей. Найголовніше: всі наші люди живі! Це те, за що ми зараз тримаємось", - йдеться в публікації.

Після такого удару видавництво ухвалило рішення призупинити усі акції із магазинами-партнерами, поки не стабілізується кількість додруків.

"Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику" - CEO компанії BookChef Олександр Кірпічов.

У видавництві зазначили, що вони продовжують працювати. І закликали підтримати українське видавництво.

"Знаємо, якою важкою була ця ніч ДЛЯ ВСІХ. І саме тому продовжуємо робити своє: видаємо нові книжки, інвестуємо в український книговидавничий розвиток, підтримуємо економіку.

Найкраща підтримка та допомога нам зараз проста: купуйте наші книги. Кожне замовлення - це реальний внесок у відновлення накладів і в те, щоб українські книжки й далі виходили, попри все. Інтернет-магазин працює в звичному режимі. Дякуємо, що ви з нами. Разом впораємось", - йдеться в повідомленні видавництва.

Цієї ночі ворог завдав одного із наймасованіших ударів по Києву. Станом на 15:00 кількість жертв у столиці зросла до 20 людей, близько 90 отримали поранення. У місті зруйновані житлові будинки, постраждав зоопарк, пошкоджений готель, склади, руйнування зафіксовані в усіх районах міста. За матеріалами New Voice