У Росії на 69-му році життя помер Борис Моїсеєв

У Росії на 69-му році життя помер радянський і російський співак Борис Моїсеєв. Про смерть артиста із посиланням на заяву його артдиректора 27 вересня повідомляє "РИА Новости".

Причини смерті співака не називають. В останні роки життя співак уникав публічності.

Борис Михайлович Мойсеєв (справжнє прізвище Мойсес) народився у Білоруській РСР 4 березня 1954 року. Він танцівник та хореограф, а згодом - естрадний співак, який прославився не в останню чергу завдяки епатажному образу. Найвідоміший хіт артиста - пісня "Блакитний місяць", виконана у дуеті з Миколою Трубачем. 2010 року в нього був перший інсульт, 2015-го - другий.