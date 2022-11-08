Актор Шон Пенн на знак підтримки залишить у Києві свою статуетку "Оскар"
Втретє за час повномасштабного вторгнення Росії Україну відвідав американський актор та кінорежисер Шон Пенн і отримав від Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Про це повідомили в Офіс президента.
"Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку "Оскар" як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни", - розповів Зеленський.
Він додав, що нагороду Пенну вручив за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі.
Вперше актор відвідав Україну в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в українські міста.
У квітні Шон Пенн, який у 2021 році почав знімання документального фільму про російсько-українську війну, звернувся до мільярдерів усього світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які переважали б за технічними характеристиками російську військову авіацію. За матеріалами ZN.ua