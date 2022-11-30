"Багато країн готові допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру" - Блінкен

Готовність підтримувати Україну серед країн НАТО залишається стійкою - про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, про таку готовність він почув від "буквально кожного", хто сидів за столом зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Крім того, Блінкен зазначив, що Кулеба розповів учасникам зустрічі про умови життя в Україні на тлі російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах.

"Я можу сказати, що є сильна рішучість та налаштованість серед багатьох, багатьох країн допомагати Україні захистити її енергетичну інфраструктуру і за потреби ремонтувати та замінити те, що було знищено російською агресією. Я лише додам, що те, що відбувається зараз в Україні, що ми бачимо щодня - цей напад на енергетичну інфраструктуру, напад на цивільних в усіх куточках країни не є нормальним і не може сприйматися як нормальне", - сказав державний секретар.

Дмитро Кулеба подякував США за лідерство в забезпеченні України зброєю та підтримці її енергетики.

"Вчора ми почули кілька нових зобов'язань від різних членів НАТО щодо надання Україні більше оборонної зброї та енергетичного обладнання", - повідомив він.

Міністр погодився з Блінкеном у тому, що всі мають діяти "якомога більш скоординовано, тому що в нас буквально немає часу".

"Коли у вас немає світла, немає води, ви буквально стаєте частиною передової і вам потрібна невідкладна підтримка. Це правда, що практично всі вчора підтвердили постійну підтримку України, і мені було приємно почути практично від усіх, що ця підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно", - сказав Кулеба.

Він додав, що під час перемов із Блінкеном обговорював, зокрема, звернення до країн Глобального Півдня.

"Нам треба мати більше країн у команді в цій спільній боротьбі за світ, який ґрунтується на правилах", - додав голова МЗС.

Союзники по НАТО під час зустрічі голів МЗС 29 листопада пообіцяли допомогти Україні відремонтувати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами, після того, як Україна закликала своїх західних партнерів надати їй спеціальне обладнання для відновлення електромережі. За матеріалами Радіо Свобода