Чехія входить до п'ятірки іноземних партнерів за наданням військово-технічної допомоги - Ігор Жовква

Чехія входить до топп'ятірки іноземних партнерів за наданням Україні військово-технічної допомоги.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час зустрічі з делегацією Чеської Республіки на чолі із заступником міністра оборони Томашем Копечним, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

"Чехія входить у п'ятірку іноземних партнерів України за обсягами надання військово-технічної допомоги. Цінуємо самовіддану роботу чеської сторони над розширенням усебічної підтримки України, зокрема із залученням інших країн", - зазначив Жовква.

Він поінформував чеських колег про актуальну безпекову ситуацію в Україні та протидію військовій агресії росії. Заступник очільника ОП відзначив вагому роль Чехії у наближенні перемоги Української держави шляхом важливої військової підтримки, яка була надана ще до початку повномасштабного вторгнення й триває донині.

Окремо було приділено увагу майбутнім спільним крокам із просування європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни, а також модальностям забезпечення гарантій безпеки для України до моменту приєднання до Північноатлантичного альянсу.

"Приємно, що в питанні вступу до ЄС і НАТО ми користуємося беззастережною підтримкою з боку Чехії - особливого й стратегічного партнера України", - наголосив Жовква.

Співрозмовники також обговорили можливості практичного залучення чеських партнерів до відбудови України, зокрема шляхом участі в конкретних проєктах з відновлення об'єктів критичної інфраструктури та соціальних об'єктів на нещодавно звільнених територіях.

Жовква і Копечний обмінялися думками та щодо шляхів подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня за визначний особистий внесок у розвиток українсько-чеського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.