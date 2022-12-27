Данілов порадив УПЦ МП бути чесними зі своїми парафіянами

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що церква не може ховати свою належність до Московського патріархату, коментуючи рішення Конституційного суду визнати конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Ліга.Новини

За його словами, після початку великої війни РФ проти України суспільство вимагатиме справедливості.

"Якщо ви приховуєте свою належність до московського патріархату, до зв'язків із людьми, які в церквах РФ моляться за те, щоб убивали наших солдатів і благословляють на вбивства. Як люди можуть взагалі дивитися в очі після цього", - сказав Данілов.

Він згадав звернення заступника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя), який закликав президента Володимира Зеленського залишити розташовані на її території храми за Українською православною церквою Московського патріархату і заявив, що той спочатку має "звернутися до своєї совісті".

"Зрозумійте, що ви робите. Навіщо ви приховуєте свої назви, це несправедливо. Людина, яка приходить до Бога, повинна розуміти, до якого храму йде. Якщо не маєте стосунку до Москви, то скажіть, що Путін - це сатана, тоді буде чесно", - резюмував секретар РНБО. за матеріалами Цензор.НЕТ