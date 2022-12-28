Данілов відповів на заяву Пєскова про "нові території"

Немає реалій, за яких рф "отримає нові території в своєму складі", на країну-агресора чекає лише ганьба і поразка.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.

"Немає жодних реалій, у яких існують "нові території у складі росії". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційного марення. Реалії рф - це ганьба, поразка та її розвал. Без урахування цих реалій жодного "мирного плану" не відбудеться. Спілкування з Іблісами (янгол, який був скинутий із небес Аллахом - ред.), призводить до прикрого випадання з реальності, - зазначив Данілов.

Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-який "мирний план" має враховувати "сьогодні реалії" у вигляді окупації територій України росією.

У листопаді на саміті G20 президент України Володимир Зеленський назвав десять умов для встановлення миру з росією. За матеріалами Слово і Діло.