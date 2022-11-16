Директор ЦРУ був у Києві в день масованих ударів рф та зустрічався з Зеленським - WP

Директор ЦРУ Вільям Бернс був у Києві вчора, 15 листопада, під час масованого ракетного обстрілу Рросії та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Бернс також зустрівся зі своїми колегами з української розвідки та обговорив попередження США, зроблене голові російської служби зовнішньої розвідки про наслідки застосування ядерної зброї.

У Києві Бернс, за словами джерела видання, "зміцнив прихильність США до підтримки України в її боротьбі проти російської агресії". Під час ракетних ударів директор ЦРУ перебував у безпеці у посольстві США.

Ніщо не вказує на те, що російські атаки мали збігтися з візитом Бернса, підкреслює видання.

Нагадаємо, у жовтні Бернс також приїжджав до Києва з неоголошеним візитом і також зустрічався з Володимиром Зеленським.

Вчора росія випустила по всій території України понад 90 ракет, завдано збитків близько 30 об'єктам.

Крім того, одна з російських ракет впала на територію Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщі Дуда після цього провів окремі переговори з президентом США Джо Байденом, президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За матеріалами Слово і Діло.