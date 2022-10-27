Директор ЦРУ на початку жовтня відвідав Україну з неоголошеним візитом - CNN

На початку цього місяця директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну з неоголошеним візитом, аби зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації США, передає Укрінформ.

«Під час візиту він (глава ЦРУ Білл Бернс – ред.) підтвердив відданість США справі підтримки України в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими», – зазначається в повідомленні.

Подробиць поїздки глави ЦРУ в Україну та його зустрічей з державним керівництвом не повідомляється. Однак підкреслюється, що поїздка Бернса відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю рф застосувати ядерну зброю у війні, розв’язаній проти України.

У середу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона попередила путіна особисто про наслідки, якщо він вирішить застосувати ядерну зброю у війні проти України.