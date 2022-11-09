Ексголова НБУ заявляє про відмову суду дозволити йому присутність на засіданні щодо тримання його під вартою

Ексголова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявляє про відмову суду дозволити йому бути присутнім на засіданні, на якому розглядатимуть клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Прокурором до антикорупційного суду було подане клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (без можливості визначення застави). (...) Адвокатом було заявлено клопотання про мою готовність та бажання взяти участь у судовому процесі в режимі відеоконференції, а також прохання надати більше часу для опрацювання 5 тис. аркушів матеріалів справи. Жодне з клопотань антикорупційного задоволено не було", – написав він у фейсбуці в середу.

За його словами, прокурор не надав копію цього клопотання та 10 томів додатків його захиснику, що мало б передувати поданню такого документа до суду.

"Копії цих документів вдалося отримати лише після втручання суду. При цьому клопотання та 10 томів справи було отримано пізно ввечері в переддень судового засідання, а саме засідання призначено на 8:30 наступного дня", - додав він.

Шевченко наголосив, що використовуватиме всі можливі канали зв'язку та комунікацій, щоб забезпечити публічність у цій справі.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило у розшук трьох службових осіб АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Крім Шевченка, колишнього голови НБУ, який раніше обіймав посаду голови правління Укргазбанку, у розшук оголошено заступника голови правління банку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту з роботи з корпоративними ВІП-клієнтами Олену Хмеленко.

Зазначено, що про підозру їм було повідомлено ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Шевченко наполягав, що зробив усі необхідні дії щодо залучення його до слідства і, виходячи з цього, назвав оголошення його в розшук підтвердженням ангажованості та політизованості слідства. За матеріалами Інтерфакс-Україна.