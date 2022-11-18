Експосла у Німеччині Андрія Мельника призначили заступником глави МЗС

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра закордонних справ України колишнього посла у Німеччині Андрія Мельника.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Кабінетом Міністрів України призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Указом від 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади надзвичайного і повноважного посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Андрій Мельник запам’ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Серед останнього, Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію для України піти на поступки РФ.