Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні розмови з президентами України та РФ.

Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.

Ердоган у коментарі журналістам Anadolu заявив, що Туреччина не втрачає надії на діалог між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.

Президент Туреччини зауважив, що за підсумками останнього спілкування з Путіним "у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського лідера щодо діалогу з Україною.

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - розповів Ердоган журналістам під час візиту до Азербайджану.

Водночас, коментуючи пропозицію російського лідера щодо формування в Туреччині міжнародного газового хаба, Ердоган зазначив, що "Європа не може сьогодні за бажання покривати попит за рахунок газу з РФ".

"Які їхні очікування: чи зможуть покривати попит у разі перетворення Туреччини на хаб? Крім того, є фактор трансанатолійського трубопроводу (TANAP). Чи зможе Європа купувати газ із Азербайджану у потрібній кількості? Ми проаналізуємо всі ці питання та зробимо відповідні кроки", - наголосив Ердоган.

Крім того, президент Туреччини порушив питання продовження угоди про "зерновий коридор" з чорноморських портів України на світові ринки. За його словами, станом на 20 жовтня з портів України відбули 363 суховантажні машини з 8 млн тонн агропродукції.