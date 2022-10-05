Генсек НАТО пообіцяв Зеленському посилювати підтримку України
2022-10-05 20:11
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив контрнаступальний прогрес ЗСУ.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і відзначив хоробрий український народ та сили за вражаючий прогрес у відновленні своєї території від російських агресорів", - йдеться у повідомленні.
"Росія повинна зупинити війну, яку вона розпочала. НАТО продовжуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно", - написав генсек.