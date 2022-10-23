Кулеба назвав небезпечною брехню Кремля про "брудну бомбу"

Заяви Росії про нібито плани України з використанням "брудної бомби" є абсурдними і небезпечними.

Україна не має жодних "брудних бомб" і не планує їх мати. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна", - написав.

Україна є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявив міністр.

"Ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Україна нібито розробляє "брудну бомбу" й хоче її підірвати. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу активно "розганяв" цю тезу у телефонних розмовах з міністрами інших країн. Фейкові заяви Росії прокоментували в Офісі президента.

Минулої п'ятниці Шойгу дзвонив до міністра оборони США Ллойда Остіна. Після цього глава Пентагону зателефонував міністру оборони України Олексію Резнікову.

Шойгу влаштовує "телефонну карусель", Росія підготувала черговий ескалаційний крок. Зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати, заявив президент України Володимир Зеленський.