Кулеба заявив про рух у питанні зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Україна з Міжнародним агентством з атомної енергії рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час спільного брифінгу зі словацьким колегою Растиславом Качером.

За словами Кулеби, він у постійному тісному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі з питання зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Безумовно, всі ми зацікавлені в тому, щоб усі ядерні, атомні електростанції, не тільки Запорізька АЕС, перебували в безпеці. Цього дуже важко досягти, не зупинивши російські ракетні удари територією України, але ми рухаємося вперед крок за кроком у повному порозумінні з МАГАТЕ. Але дипломатія має таке правило, що ніщо не погоджено, поки все не погоджено", - додав міністр.