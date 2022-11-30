Ліквідація УПЦ МП можлива, якщо собор церкви ухвалить рішення про саморозпуск, або у судовому порядку можна призупинити діяльність окремих парафій.

На цьому наголосила докторка філософських наук Інституту філософії НАНУ Людмила Филипович під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"У нас достатньо чинної законодавчої бази, аби притягнути до відповідальності людей, які дискредитують Українську православну церкву, роблячи її поза законом. Складається враження, що українське коріння цієї церкви неначе повирізали. Тому треба нагадати всім вірянам, особливо керівництву УПЦ, що вони є громадянами України, і що вони так само відповідальні за те, що робиться в нашій країні, як і всі інші. Якщо вони вчиняють якийсь злочин, наприклад, поширюють ворожу ідеологію, це підпадає під дію закону та має переслідуватися", - зазначила Филипович.

За словами експертки, ліквідація УПЦ МП можлива лише у двох випадках: якщо собор церкви ухвалить рішення про саморозпуск, "чого не варто чекати від УПЦ", або у судовому порядку можна призупинити діяльність окремих парафій, що потребує ґрунтовної доказової бази та наполегливості з боку обвинувачення.

Водночас Филипович підкреслила, що всередині УПЦ московського патріархату є священнослужителі, які усвідомлюють необхідність контекстуалізації релігійного життя, згідно з воєнними обставинами. На її думку, "здорові сили церкви" наразі являють собою близько 500 священників, які нещодавно підтримали звернення отця Андрія Пінчука.

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