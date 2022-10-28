Медведєв назвав "спосіб повернути" українцям світло. Подоляк відповів
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна зможе налагодити нормальне електропостачання, якщо визнає окуповані росіянами території.
Про це він написав у Telegram-каналі.
За його словами, з точки зору російського керівництва, імпорт електроенергії зі Словаччини нібито "не дасть бажаної стабільності в роботі енергосистеми України".
Медведєв заявив, що зі світлом в українців "налагодиться" тоді, коли буде "визнано" загарбницьку війну проти України та анексію захоплених Росією територій.
Радник керівника ОП Михайло Подоляк відповів, що заява Медведєва демонструє зізнання Росії у тероризмі на державному рівні.
"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити українську енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? З ким?", - написав Подоляк у Twitter.