МЗС України: Фінляндія не підтверджує інформацію про контрабанду зброї з України

Міністерство закордонних справ України у спілкуванні з фінською стороною з’ясувало, що Гельсінкі наразі не має підтвердженої інформації про такі факти.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар опублікував речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, після публікацій на цю тему посольство України у Фінляндії одразу звернулося до поліції за деталями.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів постачання контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію. Вкид новини про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії – чергова російська дезінформація", - заявив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Росія продовжує просувати наратив про те, що надана Україні зброя може потрапити у руки кримінальних елементів і створити проблеми, аби стримати Захід від військової допомоги Україні.

"Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання. Критично важливо, аби публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не припущення окремих осіб", - наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, про можливе потрапляння зброї з України до рук кримінальних угруповань у Фінляндії сказав старший комісар Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістер Альгрен в інтерв’ю Yle.

Як пише "Українська правда", МВС України зі свого боку повідомило, що журналісти Yle після розголосу готують уточнення щодо фактів у цій публікації та що текст не зовсім точно передає сказане Альгреном.

"Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів від МВС України надіслано запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу", - зазначили в МВС.