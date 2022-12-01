На конференції в Парижі обговорять "Рамштайн" для енергетики - посол

Президент Франції Емманюель Макрон особисто займається підготовкою до міжнародної конференції щодо допомоги Україні нинішньої зими, яка відбудеться 13 грудня в Парижі.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конференція, яку ми організовуємо в Парижі 13 грудня, присвячена стійкості. Ми обміняємося думками, як краще допомогти Україні запобігти наступним ударам по критичній інфраструктурі і як подолати їхні наслідки. Співголовами будуть президенти Макрон і Зеленський. Наш президент щодня працює особисто над підготовкою цієї конференції", - сказав де Понсен.

Він поінформував, що буде визначено п'ять пріоритетів - енергетика, якість води, охорона здоров'я, транспортна інфраструктура та економіка України в цілому.

За словами посла, конференція матиме дуже практичне спрямування.

"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете, "Рамштайн" для енергетики за аналогією з безпековим "Рамштайном". Я сподіваюсь, що ця конференція буде успішною, тому що за нинішніх часів вона вкрай необхідна", - зазначив дипломат.

Президенти Франції та України Емманюель Макрон і Володимир Зеленський під час телефонної розмови 1 листопада погодили проведення 13 грудня в Парижі міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

Макрон та Зеленський також узгодили питання щодо організації двосторонньої конференції, спрямованої на допомогу Україні з боку французьких підприємств, яка відбудеться 12 грудня.