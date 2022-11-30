Нардеп Юлія Льовочкіна відмовилася від депутатського мандату

Народна депутатка від забороненої партії ОПЗЖ Юлія Льовочкіна за власною заявою достроково склала мандат депутатки Верховної Ради.

"Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - повідомляє пресслужба Льовочкіної.

Зазначається, що це рішення Льовочкіна прийняла у зв'язку з сімейними обставинами.

В Україні остаточно заборонили діяльність "ОПЗЖ". За матеріалами sud.ua